2 à 3 ans de prison pour les patrons de Sterop. Choqués, ils ne comprennent pas leur condamnation.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné jeudi Luc E., sa compagne Rita L. et leur fille Sophie E. à des peines de prison de 2 et 3 ans avec sursis. Les responsables des entreprises pharmaceutiques Sterop et Sterop Overseas se sont rendus coupables, selon le tribunal, de trafic de drogue, de violation de la loi sur les médicaments en fournissant des pilules d’éphédrine au Mexique, où elles ont été utilisées pour fabriquer de la méthamphétamine, et de commerce de médicaments contrefaits. Le présumé baron de la drogue mexicain Ezio Figueroa-Vasquez a été acquitté.

Les responsables « choqués » à la suite de leur condamnation

Les responsables des firmes pharmaceutiques Sterop et Sterop Overseas sont choqués et dans une incompréhension totale à la suite de leur condamnation jeudi par le tribunal correctionnel de Bruxelles, a réagi Sophie E., l’une des dirigeantes.

Sophie E. et Rita L. se sont également rendues coupables de commerce de contrefaçons, en important des médicaments chinois qui ont ensuite été conditionnés avec un emballage de Sterop et envoyés en Libye. « Nous sommes choqués et dans une incompréhension totale », a réagi Sophie E. après le verdict. « Nous allons interjeter appel et nous nous battrons pour obtenir un acquittement parce que nous sommes convaincus que nous n’avons rien fait de mal. Il faut aussi souligner que cette affaire ne concerne que nous et non les entreprises mêmes ainsi que la centaine de personnes qui y travaillent. » Le tribunal a ordonné la confiscation de 750.000 euros, somme que le trio aurait gagné avec ses actes mais n’a pas suivi la demande du parquet fédéral de fermer les entreprises.

(avec Belga)