19 fleuristes vont décorer l’Hôtel de Ville et la Grand’Place de Bruxelles avec des fruits et des fleurs

Dix-neuf fleuristes renommés auront carte blanche pour décorer l’Hôtel de Ville de Bruxelles et la Grand-Place sur le thème des fleurs et des fruits à l’occasion de la troisième édition de Flowertime du 11 au 15 août. L’événement est organisé tous les deux ans depuis 2013 en alternance avec le célèbre tapis de fleurs.

« Nous avons choisi le thème des fleurs et des fruits pour son caractère frais et lisible », a expliqué vendredi Philippe Close, échevin du Tourisme à la Ville de Bruxelles, lors de la présentation de l’événement. Un clin d’œil également à l’agriculture et au jardinage urbains qui se manifestent de plus en plus souvent dans les grandes villes, selon les organisateurs.

Du 11 au 15 août, treize salles historiques de l’Hôtel de Ville de Bruxelles seront accessibles au grand public qui pourra y découvrir les créations de 19 fleuristes. La Grand-Place accueillera, elle, trois tapis de fleurs réalisés par des groupes d’enfants bruxellois. Flowertime donnera ainsi carte blanche à des jeunes talents de la création florale ainsi qu’à des fleuristes de renom comme Mark Colle, Tom Nackaerts, Ness Klorofyl et Chantal Post.Comme lors des précédentes éditions, les Floralises gantoises se chargeront de la présentation artistique.

En tout, 100.000 fleurs, fruits et même légumes sont attendus. Pour la première fois, les visiteurs auront l’occasion de découvrir les installations en soirée lors des « Flowernights ». Le chef-traiteur Claude Pohlig ravira les papilles grâce à ses dégustations gastronomiques mettant les fleurs à l’honneur, le tout bercé par de jeunes talents musicaux du Conservatoire de Bruxelles.

En 2015, la précédente édition de Flowertime, placée sous le signe de l’Italie baroque, avait attiré quelque 20.000 visiteurs. (Belga, photos Wim Vanmaele)

Plus d’informations et réservations pour les Flowernights sur le site officiel de Flowertime.