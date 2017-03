15 mars 2016 : le jour au Salah Abdeslam échappe aux forces spéciales

Il y a un an, un contrôle banal des services antiterroristes belge au 60 rue du Dries se transforme en opération de force. A l’époque, Salah Abdelslam est toujours recherché suite aux attentats de Paris. Alors que les enquêteurs belges et français pensaient entrer dans une maison vide, ils seront accueillis par des tirs. Ce jour-là, Mohamed Belkaid sera tué dans l’assaut donné par les unités spéciales. Salah Abdeslam et un complice en profiteront pour prendre la fuite. La planque de la rue Dries avait été louée par un des frères El Bakraoui, qui, une semaine plus tard, se fera exploser dans la station de métro Maelbeek.

Retour sur ces évènements avec Elisabeth Groutars.