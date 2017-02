Art Truc Troc &Design est une exposition d’une centaine d’artistes qui offre la possibilité au public non pas d’acheter les œuvres avec de l’argent mais en les troquant avec un objet ou un service. Pour sa 13ème édition, une partie de l’expo est consacrée à la perspective et l’illusion. L’événement se terminait aujourd’hui et a encore rencontré un large succès.