Après les Pet Shop Boys, voilà une nouvelle salve de noms pour le prochain BSF. Parmi eux, on notera de nombreux artistes français, Jain, MHD, Boulevard des Airs, La Femme et les légendaires Trust. Les Belges seront bien sûr de la partie avec Puggy, Milow, Black Box Revelation et Henri PFR et Goose. Côté international, Orbital et Feist seront également à l’affiche. Le BSF se déroulera du 6 au 15 août.