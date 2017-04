100e borne de wifi gratuit à Bruxelles

Les Bruxellois peuvent désormais surfer gratuitement sur le réseau wifi.brussels à plus de cent endroits. La 100e borne wifi.brussels vient d’être installée au Centre Culturel d’Auderghem.

La Secrétaire d’État bruxelloise à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V) et l’Échevin en charge de l’Informatique de la commune d’Auderghem, Dirk Hoornaert, viennent d’inaugurer une borne wifi.brussels au Centre culturel d’Auderghem. Dirk Hoornaert, Échevin de l’Informatique à Auderghem: “Notre commune veut rendre l’univers digital accessible à tout le monde. A cette fin, nous comptons depuis deux ans un Espace Public Numérique où nous organisons un grand nombre de formations. Cette borne wifi.brussels s’inscrit dans cette vision d’inclusion digitale.” Bianca Debaets, Secrétaire d’État bruxelloise à la Transition numérique: “L’inclusion digitale implique notamment que tous les Bruxellois doivent avoir accès à internet. C’est devenu un droit fondamental. A cette fin, nous étendons continuellement notre réseau gratuit wifi.brussels. Nous ne le faisons pas uniquement au centre de la Région, mais bel et bien dans l’ensemble des communes comme par exemple ici à Auderghem ”.

Pour s’y inscrire, il faut s’enregistrer une seule fois avec une adresse mail. Depuis le changement de nom de ‘Urbizone’ en ‘wifi.brussels’, plus de 163.000 utilisateurs se sont inscrits et les autorités espèrent voir ce nombre augmenter, une campagne de promotion vient tout juste de commencer. En plus des bornes existantes en rue, sur des places ou dans des bâtiments publics, wifi.brussels est actuellement en cours de déploiement dans toutes les stations du métro bruxellois. Wifi.brussels est un service du Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) et Irisnet.