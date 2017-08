Un rappeur de Molenbeek reprend une musique de Game Of Thrones pour en faire un remix Hip-Hop (vidéo)

Un Bruxellois a repris une musique de Game of Thrones, « Light of Seven », pour en faire un morceau Hip-Hop « qui décoiffe« , selon le principal intéressé. Le morceau s’intitule « Kill The Masters », en référence direct avec l’univers de la série fantastique.

L’artiste, Code Rouge, est un rappeur de Molenbeek. Il voulait, à sa manière, rendre hommage à la série aux millions de fans à travers le monde. Le morceau se veut tantôt doux, tantôt incisif.