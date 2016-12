Un plan social sera négocié pour le 1er avril chez Takeda à Molenbeek

En septembre dernier, la firme pharmaceutique japonaise Takeda annonçait la suppression « au maximum » de 45 postes sur environ 140 sur le site de Molenbeek. « Une première réunion de négociation du plan social aura lieu début janvier et ce plan devra être bouclé d’ici le 1er avril 2017″, a indiqué jeudi Corinne Martin, permanente CNE.

Après l’annonce de la restructuration le 21 septembre dernier et l’ouverture de la phase d’information et de consultation, le personnel de l’entreprise japonaise ainsi que les délégués syndicaux attendaient que la direction accepte de négocier un plan social. « Le personnel a mené une action ce jeudi à l’extérieur de l’entreprise alors que nous rencontrions la direction. Il nous a clairement soutenu et a réaffirmé qu’il voulait l’ouverture de négociations », explique Mme Martin.

Une prochaine rencontre est prévue pour le début du mois de janvier et le plan devrait être finalisé pour le 1er avril prochain. « On ne sait pas prédire combien de postes seront finalement supprimés. Il est encore trop tôt », précise la déléguée CNE.

En septembre, la firme pharmaceutique Takeda Belgium a annoncé son intention de transformer son modèle d’entreprise en vue de devenir un fournisseur de soins spécialisés. Elle pourrait supprimer « au maximum » 45 emplois sur les 140 travailleurs que compte Takeda en Belgique.

