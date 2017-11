Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, a pris une ordonnance de police interdisant sur son territoire tout rassemblement de personnes dans le cadre d’un « safari de l’islam » que comptent organiser vendredi les élus d’extrême droite flamand et néerlandais Filip Dewinter et Geert Wilders à Molenbeek.

« Nous ne souhaitons pas que monsieur Wilders exporte de son message de haine raciste sur le territoire bruxellois », a indique jeudi le cabinet de M. Close.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) et Geert Wilders entendent organiser vendredi un « safari de l’islam » à Molenbeek-Saint-Jean, une commune qui compte un nombre important de citoyens de confession ou de culture musulmane, et qui s’est retrouvée sous le feu des projecteurs ces dernières années alors que certains éléments radicalisés y ont co-organisé les attentats de Paris et Bruxelles. M. Dewinter a indiqué jeudi qu’il maintenait sa visite vendredi dans les rues de Molenbeek, avec son collègue populiste néerlandais Geert Wilders, en dépit de l’ordonnance de police prise jeudi par la bourgmestre Françoise Schepmans interdisant sur le territoire communal tout rassemblement vendredi en lien avec cet événement. Les deux élus d’extrême droite entendent organiser vendredi à 12h30 une conférence de presse dans le bâtiment de la Chambre à Bruxelles, d’où ils comptent partir à pied à 14h00 jusqu’à Molenbeek. M. Wilders sera lui escorté par la police fédérale qui ne voit pas de conflit d’intérêt avec la décision de la zone de police locale Bruxelles-Ouest. « Il y a suffisamment de concertation entre les deux », assure-t-elle.

