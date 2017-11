Safari de l’islam : Molenbeek ne se résume pas au terrorisme

Face aux ordonnances de police annoncés par la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Françoise Schepmans (MR) et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS), le Vlaams Belang, parti flamand d’extrême-droite, a dû annuler son « safari de l’islam ».



Les élus d’extrême-droite flamand et néerlandais Filip Dewinter et Geert Wilders ont finalement décidé d’annuler l’évènement de ce vendredi appelé le » Safari de l’islam ». Le but est de « dénoncer l’islamisation de Molenbeek et de Bruxelles », selon les deux hommes.

Cette annonce était toutefois l’occasion pour des étudiants en arts dramatiques de l’école du Ritce, située à Molenbeek, de montrer un autre visage de la commune. Vendredi, il organise une fête de quartier sur la place communale de Molenbeek. Un évènement prévu de longue date. Le but initial était de créer du lien social. La venue de membres de l’extrême-droite a renforcé leur motivation.