Et un an après comment travailler contre la radicalisation dans les quartiers ?

Quelles causes mais aussi quelles solutions pour rapprocher les gens dans les quartiers ??

112 citoyens, tous molenbeekois, volontaires et tirés au sort ont été consultés aujourd’hui.

L’initiative porte le nom de « WAM 1080 », 1080 pour le code postal de la commune et WAM pour les We Are Molenbeek.