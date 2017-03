Philippe Moureaux ne sera pas candidat aux élections communales en 2018. L’ancien bourgmestre de Molenbeek l’a révélé au journal La Capitale. Il confie également souffrir d’un cancer depuis un an. « Une maladie très méchante même si les médecins lui laissent un bon espoir ». Aujourd’hui âgé de 77 ans, il avoue être très vite fatigué. Il explique : « Non je ne serai pas candidat. Ce serait absurde et vu mon état de santé ce ne serait pas correct pour les électeurs ».