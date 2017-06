Molenbeek fait condamner un propriétaire à rénover et faire occuper ses logements vides

C’est une première sur le territoire de la Commune de Molenbeek. Le propriétaire de trois logements inoccupés depuis des années a été condamné à remettre ses logements en état avant de les remettre en location.

Laisser des logements inoccupés constitue une infraction administrative contre laquelle la commune a décidé d’agir. Une réaction nécessaire devant les récents chiffres de la Strada (Centre d’appui au secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri) qui recense plus de 4 900 personnes sans-abri ou mal logées à Bruxelles. « Cette victoire est importante à plus d’un titre. En effet, c’est la première fois que la commune de Molenbeek décide d’utiliser l’outil légal de l’action en cessation à l’égard d’un propriétaire mal intentionné qui préfère laisser son bien à l’abandon. Cette décision ouvre la voie à d’autres actions du même type à l’avenir à l’égard de propriétaires qui se refuse d’être coopérant », estime Karim Majoros, Echevin du Logement à Molenbeek.

La commune lance un avertissement à tous les propriétaires : « Les propriétaires qui laissent volontairement les logements à l’abandon et se montrent insensibles à la crise du logement sont prévenus : nous les attaquerons en justice si nécessaire », explique Karim Majoros.

Photo : place communale de Molenbeek InstantStreetView