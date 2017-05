Manifestation Ecolo à Molenbeek placée sous le signe des jeunes et du travail

Les écologistes ont réclamé lundi la mise en place d’un dispositif qui permet aux jeunes de moins de trente ans de tenter leur chance sur le marché du travail.

La manifestation qu’ils ont organisée à Molenbeek était placée sous le signe des jeunes et du travail. « Nos gouvernements successifs ont précarisé la jeunesse de notre pays. Ils ont à la fois diminué les protections sociales dont ils bénéficiaient et limité la liberté qui leur permettait de s’émanciper à partir de leurs talents et aspirations », ont dénoncé les co-président Zakia Khattabi et Patrick Dupriez.

37.000 jeunes exclus en deux ans pour fin de droit



Ecolo pointe en particulier du doigt la réforme des allocations d’insertion commencée sous le gouvernement Di Rupo et poursuivie par le gouvernement Michel. Conséquence: 37.000 jeunes exclus en deux ans pour fin de droit, dont 58% de femmes. L’idée de mettre la pression pour les inciter à trouver un emploi n’a pas porté ses fruits, estiment les Verts qui réclament à la fois plus de protection sociale et de souplesse. Sans attendre la mise en place d’une allocation universelle, ils demandent le rétablissement d’une allocation d’insertion pour les 18-30 ans, valable pendant 5 ans, accessible après un stage d’insertion de 6 mois et majorée pour les mères isolées.

Le « droit d’essayer »

Ils veulent aussi donner aux jeunes un « droit d’essayer »: jusqu’à 30 ans, toute personne qui quitte volontairement un emploi salarié ou indépendant après un an d’activité parce que celle-ci ne lui convient pas, qu’elle veut se former, etc. pourrait bénéficier des allocations de chômage.

(Belga)