Les élèves et les profs de l’Athénée Royal Serge Creuz à Molenbeek se mobilisent contre l’expulsion d’un jeune fille originaire du Bangladesh : Oishi Shek. L’adolescente de 18 ans a reçu un avis de quitter le territoire dimanche alors qu’elle vit en Belgique depuis ses 11 ans avec ses parents et ses deux petits frères et sœurs. Une pétition circule sur le net contre cette expulsion. Elle a déjà recueilli plus de 1000 signatures.

Reportage dans le 18h : Julie Martin et Antoine van der Straeten