Incendie près de l’école 6 de Molenbeek : la communication a-t-elle été bien assurée?

Un incendie est survenu le 9 mai dans la rue de Bonne à Molenbeek à proximité de l’école 6. Un immeuble à appartements a été touché, mais également le toit de la cour de récréation, plusieurs classes envahies de fumée et la cage d’escalier et deux locaux au moins seraient rendus inaccessibles des suites de l’incendie. C’est ce qu’annonce la section PS de Molenbeek dans un communiqué de presse. Elle s’étonne que les autorités communales n’aient pas informé les parents des élèves et l’équipe éducative de cet incendie.

« Nous exigeons une communication précise et exacte sur ce qui s’est réellement passé rue De Bonne hier. Nous exigeons que la sécurité et la santé des enfants, des enseignants, des parents et de tout le personnel soient totalement assurées! » déclare Catherine Moureaux, présidente du PS à Molenbeek.