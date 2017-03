Bsprouts a été inauguré ce vendredi après-midi à Molenbeek. Il s’agit du premier incubateur d’entreprises internationales de ce type à Bruxelles. Sa spécificité : il est lié aux objets connectés. Parmi les start-ups présentes : deux projets belges (PIP « Project in Progress » et YSA « Your Shopping Assistant »).

Reportage : Alexis Gonzalez