A Molenbeek, MR et Open Vld déjà sûrs de continuer ensemble et avec Khadija Zamouri

Le MR et l’Open Vld poursuivront leur parcours commun sur la future Liste de la Bourgmestre Françoise Schepmans (MR), en vue des élections communales de l’automne 2018, ont annoncé lundi la bourgmestre, l’échevin des Travaux publics Jan Gypers (Open Vld) et les chefs de file du Vld bruxellois, les ministres Guy Vanhengel, et Sven Gatz. Egalement présente à la conférence de presse, la députée libérale flamande Khadija Zamouri a annoncé qu’elle figurerait sur la Liste de la Bourgmestre.

Les places ne sont pas encore attribuées. Françoise Schepmans a toutefois indiqué que Mme Zamouri occuperait une place « dans le top de la liste d’ouverture, unie dans un projet fédérateur et émancipateur pour le futur de la commune ».

Agée de 50 ans, et d’origine marocaine, Khadija Zamouri est arrivée en Belgique il y a 26 ans. Mère de 4 enfants, cette enseignante de formation a été conseillère dans plusieurs cabinets de ministres libéraux flamands entre 1999 et 2011, année durant laquelle elle a fait son entrée comme suppléante au parlement flamand. Depuis 2014, elle est députée bruxelloise. Elle était jusqu’ici conseillère communale à Koekelberg, commune voisine de Molenbeek où elle s’installera dans les prochaines semaines et où elle a déjà effectué de nombreuses activités, notamment professionnelles.

(Belga)