Travaux sur l’E40: importants embarras de circulation

Des travaux sur l’E40 en direction de Gand, à hauteur de la station-service de Grand-Bigard, étaient à l’origine d’importants embarras de la circulation samedi matin. Peu avant 10h, le ring extérieur de Bruxelles était le théâtre de files s’étirant sur plus de 10 kilomètres, à partir de Vilvorde/Koningslo jusqu’à l’échangeur de l’E40. Le temps d’attente dans ces embouteillages atteignait une heure, selon le centre flamand du trafic.

Les travaux en cours sur l’E40 ont entraîné la fermeture de deux bandes de circulation. Le centre flamand du trafic déconseille aux automobilistes de se rendre dans cette zone. Il est plutôt conseillé, pour effectuer un trajet entre Hasselt et Gand, de passer par Anvers. Entre Bruxelles et Gand, il est conseillé de passer par Anvers (E19) ou via l’A12, la N16 et l’E17. Ces travaux dureront au plus tard jusque lundi 24 avril à 5h. (Belga)

Duplex: Anthony Keppenne et Jennifer Fuks