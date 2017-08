Il court 120 km pour Merlin, un enfant opéré d’une tumeur

Raphaël Jonquin s’est lancé un défi de taille : courir 120 kilomètres dans le but d’apporter du soutien au petit Merlin, opéré d’un tumeur cérébrale à deux mois.

Ce dimanche matin, Raphaël Jonquin a quitté la commune de Beaumont dans le Hainaut, direction Jette et le café du Gele Poraa. Une distance de 120 kilomètres parcourue à pied. Un « Run&Walk » qui a un but solidaire : récolter de l’argent pour venir en aide à Merlin, un petit garçon malade et opéré d’une tumeur cérébrale à deux mois. Merlin a également suivi une chimiothérapie avec notamment des greffes de moelle. Il est actuellement toujours suivi de façon intensive à l’hôpital des enfants Reine Fabiola.



Pour le papa de Merlin, David Bargin, Raphaël Jonquin est un héros.

Soutenu par ses amis durant sa course, Raphaël Jonquin va traverser différentes villes comme Lobbes, Anderlues, Trazegnies, Nivelles, Braine-L’Alleud, Waterloo, Uccle. Il devrait arriver à Jette entre 21h et 23h.