Untouchable : un Gala de boxe pour offrir une vitrine à la jeunesse Molenbeekoise

Untouchable : c’est le projet de l’Échevin de la Jeunesse d’Ixelles Béa Diallo, aussi connu pour avoir été 7 fois champion du monde de boxe. Un projet social pour offrir une vitrine aux jeunes en leur donnant l’occasion de participer à des spectacles de qualité, et véhiculer les valeurs du respect, du fair-play et du dépassement de soi.

Ce soir c’est un gala de boxe anglaise qui est organisé à EmergencesXL avec 2 combats professionnels et 12 combats amateurs, l’occasion pour ces jeunes de partager leur passion pour ce sport.