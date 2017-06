Une centaine de personnes ont défilé en blanc en hommage à Sabrina et Ouasim

Une centaine de personnes ont participé à la marche blanche ce dimanche en hommage à Sabrina et Ouasim. Ces deux jeunes sont décédés suite à un accident de moto le 9 mai dernier dans le tunnel Bailli à Ixelles. La manifestation avait pour objectif de faire la lumière sur les véritables circonstances de leur décès. D’après certains témoins, le véhicule de police leur aurait sciemment barré la route. Le rassemblement s’est clôturé par un lâcher de ballons blancs. (Photos : page Facebook du groupe « Vérité et Justice pour Sabrina et Wassim »)