McKinsey à l’ULB : des chercheurs dénoncent

Des chercheurs de l’ULB ont envoyé une lettre aux membres du Conseil d’Administration de l’ULB pour les convaincre de voter contre le projet de partenriat immobilier avec la firme de consultance McKinsey. L’Université libre de Bruxelles projette de transformer le campus de la Plaine en un pôle d’ingénierie et des sciences et techniques. L’entreprise McKinsey devrait financer partiellement la construction d’un bâtiment moderne, en échange d’un partenariat avec l’université pour louer une partie des locaux par exemple. Les chercheurs rejoignent donc le Bureau des Étudiant-e-s Administrateurs-trices (BEA) et le conseil étudiant de l’ULB qui étaient déjà montés au créneau. L’argumentation de L’Atelier des chercheur.e.s pour une désexcellence des universités est lisible via le lien http://lac.ac.be/LAC/No_McKinsey.html