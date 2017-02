L’école Saint-Boniface Parnasse fête ses 150 ans

Le saviez-vous? Franquin et Hergé ont été élèves à l’école Saint-Boniface-Parnasse d’Ixelles. Cet étalissement fête ses 150 ans cette année et, outre ses anciens élèves, il compte mettre à l’honneur les valeurs inculquées à tous ceux qui y ont suivi les cours. Une grande soirée de gala mêlait ce samedi des élèves d’aujourd’hui et d’hier.

Reportage de Jérémie Audouard.

Intervenants:

Clémence – Rhétoricienne

Mathys – Ancien élève de l’institut Saint-Boniface Parnasse Antoine – Ancien élève de l’institut Saint-Boniface Parnasse Etienne Juncker – Doyen des anciens élèves de l’institut Saint-Boniface Parnasse Luc van Gossum – Président du comité organisateur