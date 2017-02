Partager son savoir entre particuliers et professionnels. C’est possible et même gratuitement, grâce à une plateforme émergente appelée Skilltroc. Chaque personne inscrite gagne des étoiles en proposant des ateliers, elle pourra alors participer à d’autres.

Reportage de Jean-Michel Herbint et Marjorie Fellinger.

Intervenants:

Laura Schlichter – Responsable communication Skilltroc.

Christophe Préaut – Horticulteur, responsable du concept Store.