Le service Propreté est entré en grève à Ixelles

Près de 70 travailleurs du service de la Propreté à Ixelles tiennent un piquet de grève vendredi matin devant la maison communale. L’échevine chargée de la Propreté publique Viviane Teitelbaum recevra une délégation à 10h30, a indiqué Alain Happaerts, délégué permanent CSC. L’action de grève, sous couvert d’un préavis, durera toute la journée.

Le rassemblement devant la maison communale d’Ixelles durera toute la matinée. Les travailleurs font bruyamment entendre leurs revendications à coups de sifflets, de sirènes et de slogans du type « On n’en veut plus ».

Les syndicats dénoncent un problème de matériel vétuste et en panne ainsi qu’un manque d’équipements. La commune a annoncé mercredi que des réparations allaient être effectuées.

« Cela faisait longtemps qu’on le demandait, mais à force de ne rien voir venir, il a été impossible de contenir les travailleurs », explique Alain Happaerts. « Une quinzaine de poubelles intelligentes qui disent ‘merci’ doivent être achetées à 7.000 euros pièce, ce qui semble plus être électoral qu’autre chose ». Les travailleurs se plaignent également de l’ingérence de l’échevine à la Propreté publique Viviane Teitelbaum.

« Elle est très présente, voire trop présente, c’est-à-dire qu’elle veut tellement s’impliquer dans la direction du service Propreté, qu’elle ne respecte plus la hiérarchie et qu’elle s’adresse directement aux hommes pour leur attribuer des tâches », estime le représentant syndical.

