Ixelles: la police recherche l’identité de cet homme, décédé quelques jours après avoir été retrouvé inconscient

Le jeudi 17 août 2017 en matinée, un homme inconscient a été retrouvé dans la rue Sans Soucis à Ixelles.

Cet homme est décédé quelques jours plus tard. Du fait qu’il n’avait aucun document sur lui, il n’a, à ce jour, pas encore été identifié.

Il s’agit d’un homme de race blanche, âgé de 30 à 45 ans. Il mesure 1m78 et a les yeux bleu-gris, des cheveux roux/auburn et porte une barbe. Le jour où il a été retrouvé, il portait un pantalon jeans bleu, une chemise à carreaux et des chaussures de sport.

• Si vous connaissez cet homme, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

• Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu