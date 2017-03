Flagey ne serait pas à vendre, mais l’actionnariat est remanié en interne

Suite aux informations parues ces derniers jours sur une possible vente du bâtiment Flagey, le président du Conseil d’Administration de la SA Maison de la Radio Flagey, Piet Van Waeyenberge a réagi dans un communiqué. Il réfute le terme de vente, et commente plutôt un remaniement interne de l’actionnariat. « Une opération (qui) se déroule dans le respect de la vision et des objectifs des fondateurs (de la SA maison de la Radio Flagey). Toute priorité est accordée à la préservation de ce patrimoine architectural et à la poursuite des missions culturelles et sociétales« . (Photo Belga)