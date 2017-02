Des animations et des spécialités bruxelloises au kiosque du Bois de la Cambre

Quatre Bruxellois exploiteront bientôt le kiosque du Bois de la Cambre : le restaurateur Gregory Marlier (BiaMara et Peck), l’artisan-chocolatier Laurent Gerbaud, le propriétaire de la brasserie de la Senne Bernard Leboucq et l’organisateur d’événements et de soirées Thanh. Des animations culturelles et festives à destination des enfants et des adultes y seront organisées. Le kiosque sera remis à neuf et équipé d’une terrasse. Il ouvrira ses portes début avril.