Le vaste projet immobilier sur le site Josaphat, située sur les communes de Schaerbeek et d’Evere, inquiète les riverains. Le projet prévoit la création de 1 600 logements, une école et deux crèches. Les riverains dénoncent la surdensification de ce futur quartier. Ils craignent les problèmes de mobilité et déplorent le manque de concertation. Ils ont envoyé une pétition de plus de 1000 signatures aux autorités.

Reportage : Elisabeth Groutars et Niels D’haegeleer