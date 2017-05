The Barn, un méga marché bio ouvre ses portes à Etterbeek

Un nouveau marché bio ouvre ses portes au n°38 de la Place Saint-Pierre à Etterbeek. Son nom : The Barn (la « grange » en anglais). L’espace couvert de 500 m2 propose des produits 100% bio provenant directement de producteurs locaux. Le tout est servi en vrac et sans autre logos ou marques que ceux du marché lui même. Le projet a été lancé par deux jeunes entrepreneurs bruxellois Julien De Brouwer (31 ans) et Quentin Labrique (29 ans).

Reportage dans le 12h30 : Sabine Ringelheim et Yannick Vangansbeek