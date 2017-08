L’IRM de l’hôpital d’Etterbeek Ixelles est illégal, une honte pour le service de radiologie

Sur les 120 appareils IRM que comptent les hôpitaux belges, 17 sont illégaux, c’est-à-dire qu’ils ont été installés sans être agréés. C’est le cas de celui qui se trouve dans le service de radiologie de l’hôpital Etterbeek Ixelles.

En 2016, la ministre de la Santé, Maggie De Block a demandé un recensement de ces appareils et depuis la police de l’INAMI réclame 13,5 millions aux hôpitaux qui ont utilisé ces appareils illégaux.

Une honte, pour les responsables des services radiologies des différents hôpitaux, « les délais d’attente pour un rendez-vous sont de plus en plus long » expliquent-ils. De nombreux appareils IRM ont été installés ces 20 dernières années et cela pour éviter les scanners, qui sont plus nombreux pour la santé à force d’être répétés. Seulement voila, nombreuses de ses machines ne sont pas agréées. C’est le cas de celle-de l’hôpital Etterbeek Ixelles, qui continue de fonctionner alors qu’officiellement elle est à l’arrêt depuis fin juin 2017.

L’hôpital a fait appel au Conseil d’Etat pour aller contre cette décision.

Reportage de Cyprien Houdmont et Béatrice Broutout