Le couple royal a pris le repas de Noël à la maison de quartier Chambéry à Etterbeek

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont effectué jeudi matin une visite de Noël à la maison de quartier Buurtwerk Chambéry à Etterbeek, en présence du bourgmestre Vincent De Wolf.

Dès son arrivée, le couple royal a salué les visiteurs et travailleurs dans la cour de l’asbl avant de se rendre à une réunion de présentation composée d’une vingtaine de personnes, responsables comme bénévoles et habitués de tous âges.

A son ouverture il y a plus de 20 ans, l’asbl Chambéry était une maison de jeunes. Son public s’est depuis élargi à l’ensemble des générations. L’asbl gère aujourd’hui un centre d’aide sociale, un restaurant social et un service de rénovation et de dépannage. Elle propose des activités, un encadrement pour les jeunes ainsi qu’un accompagnement pour les personnes âgées isolées. « Nous avons exposé au roi et à la reine notre formule actuelle, qui est pour nous une bonne manière de répondre à la haine qui se diffuse dans notre société », rapporte Edwin Vanhollebeke, coordinateur de la maison.

« On pense qu’il faut faire ce travail localement, pour que les personnes apprennent à se connaître et développent une atmosphère de confiance, non plus de méfiance. Les personnes âgées ont généralement grandi à Etterbeek. Au niveau des jeunes et de leurs parents, ce sont plutôt des personnes issues de l’immigration. C’est une belle mixité transgénérationnelle et culturelle. »

Le roi et la reine se sont ensuite attablés avec quelque 80 convives, pour le premier des deux services du repas de Noël. Ils ont changé de tables durant le service pour faire connaissance avec l’ensemble des invités.

Certains des habitués ont fait spécifiquement une réservation pour les rencontrer. C’est le cas de Denise (58 ans), qui travaille à la Stib depuis 37 ans, d’abord en tant que chauffeur de bus et aujourd’hui à la direction de la Business unit métro. « Ma mère venait souvent manger ici. Comme elle était très royaliste, son plus grand souhait était de rencontrer le roi. Malheureusement, elle nous a quittés l’année passée. C’est un hommage que je voulais lui rendre. » Le couple royal a terminé sa visite en saluant le personnel dans les cuisines.

