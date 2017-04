La communne d’Etterbeek veut plus de participation citoyenne

Oser la participation citoyenne en continu : c’est le souhait de la commune d’Etterbeek. Cela est une première à Bruxelles.

Dès le mois d’avril, Etterbeek proposera à ses habitants de pratiquer au quotidien l’exercice de la démocratie participative.

UNE ASSOCIATION AVEC UNE START-UP

La commune s’est associée à la start-up Fluicity pour mettre en ligne un outil gratuit et accessible au plus grand nombre. Grâce à lui, les Etterbeekois pourront contribuer à l’amélioration de la vie locale en donnant leur avis en direct sur des projets proposés par la commune, des citoyens, des associations ou en envoyant leurs propres idées pour améliorer leur environnement. En moins d’une semaine, plus d’une centaine de riverains se sont inscrits gratuitement. L’objectif d’ici un an est d’atteindre tout du moins 10% des résidents de la commune.

Cette plateforme est opérationnelle depuis 2016. Elle est active dans 4 villes françaises, dans le 9e arrondissement de Paris et depuis janvier dans la commune wallonne d’Aubange, en province de Luxembourg.

L’histoire du Fluicity est liée aux manifestations dites du ‘Printemps arabe’ survenues en 2011. « Quand elle était au Moyen-Orient, une de mes associées s’est rendu compte que les médias sociaux avaient une grande influence sur les processus démocratiques dans les Printemps arabes », raconte Nicolas de Briey. « Au même moment, on avait en France environ 60% des jeunes qui s’étaient abstenus aux élections municipales ».