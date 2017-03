Etterbeek : un clocheton de l’église Saint-Antoine penche dangereusement

L’un des clochetons de l’église Saint-Antoine à Etterbeek penche dangereusement. Par mesure de sécurité, l’accès à l’église est interdit. La circulation est interrompue entre la rue Nothomb et la rue Eudore Pirmez. Il n’est également plus possible de stationner sur la place Saint-Antoine. L’accès au trottoir et aux immeubles situés face à l’église reste autorisé, sous réserve de ne pas franchir les barrières placées le long de la chaussée. Un échafaudage sera placé du 11 au 14 mars. Les travaux de consolidation devrait durer une semaine.

Interview et images : Elisabeth Groutars et Flavien Derville