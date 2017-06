Le boulevard du Général Jacques n’est plus accessible aux voitures entre Buyl et le carrefour de l’Etoile, pour cause de chantier. Il sera complètement revu avec une piste cyclable et des places de parkings revues. Mais d’ici-là, riverains et usagers doivent revoir leurs itinéraires et prendre leur mal en patience.

Reportage sur place de Jérémy Audouard. Interview de Françoise Ledune, Porte-parole de la STIB.