Le waterbus entre Vilvorde et Bruxelles séduit de plus en plus de voyageurs

Le waterbus, qui relie Vilvorde (Steenkaai) à Bruxelles (Quai des péniches ou Sainctelette) sur le canal, a transporté cette saison entre 42.000 et 43.000 passagers, selon des chiffres provisoires. Cela correspond à 10.000 voyageurs de plus que l’an dernier.

Le Waterbus, une initiative des associations bruxelloise « Brussels by Water » et brabançonne « Kanaaltochten Brabant », a vu le jour en 2013.

Pour la première fois cette année, ce service de transport interrégionnal était assuré tous les jours de la semaine et ce, du 1er juillet au 15 août. Du 1er mai au 30 juin, le bateau ne circulait en revanche que le week-end.

Selon le gérant du Waterbus, Guido Moens, l’augmentation du nombre de passagers cette saison est en partie due à l’expansion de l’offre. Depuis cette saison, le transport de vélos était également gratuit. La croissance peut également s’expliquer par le fait que de plus en plus de travailleurs utilisent quotidiennement le service afin de rejoindre leur lieu de travail, en plus des touristes, souligne Guido Moens.

La saison prochaine, l’offre ne sera pas étendue. « Nous allons effectuer une série de travaux afin d’accélérer l’accostage des bateaux aux quais et améliorer l’accès des passagers. Nous souhaitons par ailleurs travailler en collaboration avec d’autres prestataires de transports publics afin de développer des formules d’abonnement en commun. Nous voulons également davantage faire connaître le service du Waterbus », a indiqué le gérant.

Belga