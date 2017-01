Les parcs et cimetières de la Ville de Bruxelles sont ouverts au public ce vendredi 13 janvier 2017. A l’exception du Jardin de la Vallée du Maelbeek, l’Echevin de l’Environnement et des Espaces verts, Ahmed El Ktibi, estime que la météo est suffisamment calme pour permettre aux promeneurs de s’y rendre à nouveau sans risque : « Nos agents des Espaces verts ont contrôlé l’état des parcs et cimetières de la Ville et je me réjouis de pouvoir rouvrir ceux-ci au public. »