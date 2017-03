Des « groupes de partage » ont été organisés à l’initiative de l’organisation « We have the choice », à l’hôtel Thon, situé en face de la station Maelbeek et transformé en hôpital de campagne le jour des attentats. Objectif : donner aux victimes l’occasion de s’exprimer, de parler de leurs difficultés et d’échanger leurs expériences.

Interview de Dorothy Oger, reponsable de « We have the choice »