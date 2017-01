Une fresque géante évoque une décapitation

Une nouvelle fresque non signée sur une façade, cette fois à la porte de Flandre, entre Bruxelles Ville et Molenbeek.

Le dessin représente visiblement une femme, coincée au sol et menacée d’égorgement.

La Ville de Bruxelles n’apprécie pas ce qu’elle considère comme une incitation à la violence « la femme est visiblement retenue par la force » estime l’Echevine de la culture Karine Lalieux, qui souhaite une réaction appropriée mais ne voit comment enlever le dessin dans l’urgence « on sait que ces artistes travaillent en rappel, le long de cordes tendues un peu n’importe comment. Moi je dois veiller à la sécurité du personnel ».