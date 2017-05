Une application pour se repérer autour et dans le transport public remporte le 1er hackathon STIB

L’Équipe AntarticaLTD a remporté dimanche soir le premier hackathon organisé par la STIB avec son application « UpWay ». L’équipe de développeurs représentera Bruxelles lors du Global Transport Hackathon à Montréal organisé en mai 2017. À la tête de cette équipe : Éloi, 27 qui habite Bruxelles.

« Hack my ride » est le premier hackathon 100% transports organisé par la STIB. Pendant trois jours, 41 personnes (développeurs, graphistes et porteurs de projets) ont travaillé pour imaginer des applications qui visent à faciliter l’utilisation des transports publics à Bruxelles.

L’application « UpWay » qui a remporté le concours utilise les données de la STIB pour se repérer aux alentours et dans les stations de métros. Elle permet ainsi de voir les véhicules en temps réel se déplacer sur le plan du réseau, de voir si la station est accessible aux personnes à mobilité réduite, et si elle ne l’est pas, ces personnes sont redirigées vers la station accessible la plus proche.

PHOTO : Stib