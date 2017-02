Un policier se fait voler son arme lors du braquage d’une banque à Bruxelles

Deux hommes ont braqué une banque espagnole située avec des Arts ce jeudi après-midi. Les clients et les employés se sont couchés à terre. D’après nos informations, des femmes sont sorties en t-shirt de la banque et en pleurs. Elles criaient « Braquage! ». Deux policiers qui se trouvaient dans les environs sont entrés dans l’établissement. Ils se sont faits agresser. L’un des policiers s’est fait voler son arme de service. Les malfrats sont ensuite partis en scooter avec l’arme et le butin volé dans la banque. Ils sont toujours en fuite.

C’est une information parue sur le site de la Dernière Heure et confirmée par la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles. (Photo : Google Street View)