Un millier de militants du secteur non-marchand devant le cabinet de Maggie De Block

Environ 1.000 militants du secteur du non-marchand se sont rassemblés jeudi matin devant le cabinet de la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open-Vld). Via cette action en front commun syndical, ils demandaient de meilleures conditions de travail et l’ouverture de négociations en vue d’un nouvel accord social. Un premier rendez-vous aura lieu le 17 janvier à 11h30 avec le cabinet De Block ainsi que celui du ministre de l’Emploi Kris Peeters (CD&V).

Des dizaines de boîtes en carton ont été érigées en mur éphémère devant le cabinet, symbolisant les différentes revendications du secteur qui recouvre tant les hôpitaux que l’accueil de l’enfance, les maisons de repos ou le socio-culturel.

Un père Noël est également apparu au pied de la tour des Finances, distribuant de faux billets. « L’argent du tax shift existe, mais le gouvernement refuse de le rendre aux travailleurs du secteur non-marchand! « , a proclamé Christian Masai, secrétaire fédéral du secteur non-marchand.

Le 24 novembre, une manifestation avait rassemblé entre 17.000 et 20.000 personnes. Le gouvernement fédéral avait alors promis d’établir un calendrier pour des négociations, mais rien n’avait bougé depuis. A l’issue d’une réunion entre les syndicats et le cabinet De Block, jeudi matin, les syndicats ont annoncé qu’un premier rendez-vous avait été fixé le 17 janvier à 11h30 entre les syndicats du non-marchand, le cabinet de Maggie De Block ainsi que celui du ministre de l’Economie et de l’Emploi Kris Peeters.

Lors de cette réunion, un agenda sera fixé en vue de la négociation d’un nouvel accord social pour le secteur au niveau fédéral. Les syndicats espèrent aboutir avant l’été, comme l’a confié Eric Dubois, responsable des secteurs non-marchands pour la CGSLB.

Au niveau des entités fédérées, en charge par exemple des maisons de repos, du socioculturel, de l’hébergement des personnes handicapées…, les syndicats sont également parvenus à des avancées. Une réunion est prévue le 18 janvier à la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que le 19 janvier avec le cabinet de Maxime Prévot, ministre wallon de la Santé et de l’Action sociale.

Le 17 janvier, une autre entrevue est prévue avec le gouvernement flamand pour démarrer des négociations à ce niveau. Les syndicats dénoncent par ailleurs les mesures d’économies prévues en matière de soins de santé et notamment plusieurs fermetures de maternités. Des représentants des hôpitaux de Nivelles, Tubize et Lobbes ont été reçus par Mme De Block à 11h30 dans ce cadre.

