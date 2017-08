Un homme neutralisé après avoir attaqué deux militaires dans le centre de Bruxelles

Une personne a menacé avec un couteau deux militaires Boulevard Emile Jacqmain, dans le centre de Bruxelles, ce vendredi soir.

Les militaires ont riposté et neutralisé l’individu. On ne sait pas encore s’il a été abattu. Selon une source policière, un des militaires est blessé à la joue. Le suspect a quant à lui pris deux balles et a été transporté à l’hôpital.

Un important dispositif policier a été déployé. Le dossier a été transmis au parquet de Bruxelles.

Plus d’informations dans quelques instants.