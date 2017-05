L’abaissement de la limitation de vitesse de 70 à 50 km/h dans le tunnel Leopold II à Bruxelles est « totalement illogique et surréaliste« , affirme mercredi l’organisation de mobilité Touring. « Cela ne crée que des frustrations, et de l’agressivité qui mène finalement à un comportement dangereux« , déplore-t-elle dans un communiqué.

Instaurer des limitations adaptées à la situation

« Nous avons toujours dit que l’instauration d’une limitation de vitesse logique (70km/h) devait être associée à un contrôle efficace, ce qui n’a jamais été le cas dans le tunnel Leopold II », fustige l’organisation. La diminution et le nouveau système de contrôle de trajet ne serviraient « qu’à faire rentrer un maximum d’amendes dans les caisses de l’Etat« , selon Touring. « Les pirates de la route roulent aujourd’hui à une vitesse bien supérieure à 70km/h, on punit donc une grande majorité qui s’y tient avec une mesure destinée à une petite minorité. » Touring n’est pas opposé au contrôle d’itinéraire, au contraire, mais l’organisation insiste pour que soient instaurées des limitations adaptées à la situation et à l’aménagement de la route. « Dans le tunnel Léopold II, il n’y a aucune situation considérée comme conflictuelle et aucune possibilité de traverser, de tourner à gauche, il n’y a ni piéton ni cycliste et il y a deux bandes de circulation dans chaque sens, séparées par un mur. Où est le problème? » Selon l’organisation, qui a effectué un test sur des routes régionales similaires où la vitesse est limitée à 50km/h, seuls trois conducteurs sur dix ne seraient pas en infraction. ( Belga)