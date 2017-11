Sevket Temiz (PS) retire une candidature controversée à la présidence du CHU Brugmann

Le député bruxellois et conseiller de la ville de Bruxelles Sevket Temiz (PS) a décidé de retirer sa candidature à la tête du conseil d’administration du CHU Brugmann, contestée par le Collectif belge pour la prévention des crimes de génocide et contre les négationnismes.

Ce collectif s’était ému, dans un courrier envoyé au bourgmestre Philippe Close, du dépôt de cette candidature par la ville de Bruxelles après que M. Temiz eut nié et refusé de reconnaître l’existence du génocide arménien. La missive avait notamment été relayée par la députée bruxelloise Viviane Teitelbaum (MR).

« Le bourgmestre a reçu et lu ce courrier. Il a décidé d’y répondre avec la volonté d’apaiser la situation », a expliqué sa porte-parole. « Même si, notamment lors de rencontres avec le corps médical de l’hôpital, M. Temiz a eu l’occasion d’indiquer qu’il était sur la ligne du PS (concernant la reconnaissance du génocide arménien, Ndlr), il a décidé de retirer sa candidature », a-t-elle poursuivi. La porte-parole a par ailleurs rappelé l’importance que revêt une telle reconnaissance pour Philippe Close, lui qui comme collaborateur du sénateur Philippe Mahoux (PS) avait œuvré à la rédaction de la première résolution qui en Belgique avait permis de reconnaître le génocide arménien.

Le collectif avait estimé que la candidature de M. Temiz et encore plus son éventuelle élection à la présidence du conseil d’administration du CHU Brugmann « portait gravement atteinte aux valeurs humanistes ». Il avait ajouté que si M. Temiz ne « reconnaissait pas publiquement et inconditionnellement l’existence du génocide des Arméniens, des Assyriens et des Araméens de 1915 et s’il ne condamnait pas publiquement et inconditionnellement ses propos négationnistes », sa candidature devait être retirée.

