Rentrée universitaire: à l’ULB et Saint-Louis, pas de pénurie de kots mais plus beaucoup de places disponibles

Alors que les écoliers reprennent le chemin des salles de classe cette semaine, les étudiants universitaires peuvent encore profiter de deux semaines de congés avant leur rentrée et se mettre à la recherche d’un kot.

Leur tâche sera quelque peu ardue, la plupart des logements étant déjà réservés. Pour trouver une place, les étudiants devront principalement se tourner vers le marché privé. En effet, si aucune pénurie globale n’est constatée par les universités francophones du pays, les kots à bas prix mis à disposition par ces dernières se font rares.

• A l’Université libre de Bruxelles, deux nouvelles résidences, construites en partenariat avec le privé, ouvrent à proximité du pôle santé d’Erasme. L’université offre, au total, 4.225 places dans des résidences universitaires ou privées. Les premières sont remplies depuis mai. Pour prétendre y loger, il faut s’inscrire dès le mois de février de l’année académique précédant la rentrée. Une liste d’attente existe, des étudiants n’ayant pas réussi leur rhéto ou leur seconde session pouvant en effet décider d’abandonner le logement octroyé. Ce type de logement est clairement sous pression et fortement demandé, surtout en raison de son loyer modéré (entre 229 et 346 euros selon le confort offert).

« Ces logements sont les plus demandés mais les moins disponibles« , admet Bénédicte Lampin, responsable de l’Office du logement et chargée du développement du logement à l’ULB. « C’est pour ça que l’ULB a conclu des partenariats avec le privé. »

Et cela fonctionne: alors qu’en 2012, une situation de pénurie en logements étudiants à Bruxelles était déplorée, le nombre de places a considérablement augmenté (+153%) pour atteindre 4.225 places, contre 1.600 en 2012. Avec toutefois comme revers de la médaille: une augmentation des prix. Les loyers des logements mis sur le marché par des partenaires privés tournent en effet autour de 400 à 500 euros.

L’université souhaite dès lors créer d’autres places à loyer modéré. « Les délais administratifs pour les permis prennent du temps mais nous espérons qu’un projet sera rentré pour l’année prochaine. Ce qui signifierait une ouverture en 2019 ou 2020. »

• L’Université Saint-Louis à Bruxelles ne dispose plus que d’une vingtaine de logements sur la centaine disponible. Elle en propose 35 dans deux maisons communautaires mixtes et, à partir de cette rentrée, elle offre en partenariat avec Quares Student Housing, 141 logements dans la résidence Ommegang. Les loyers varient de 385 à 625 euros par mois, selon la superficie, le confort, l’équipement et les services offerts.