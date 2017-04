Rassemblement de taxis devant le parlement bruxellois

Environ 70 chauffeurs de taxis sont stationnés depuis vendredi 13h30 devant le parlement bruxellois, alors que des députés interpellent le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet sur le nouveau plan Taxi, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de Keere. La rue du Lombard a été fermée à la circulation entre la rue du Midi et la place Saint-Jean.

Il s’agit d’une mobilisation spontanée des chauffeurs de taxi. Le président de la Fédération Belge des Taxis (FeBeT) Khalid Ed-Denguir explique que de nombreux chauffeurs souhaitent renforcer les rangs des manifestants, mais sont bloqués par la fermeture de la circulation. Il précise qu’il n’y a plus de place pour d’autres voitures rue du Lombard.

« Cette mobilisation montre que les chauffeurs réclament une négociation pour discuter de l’avenir du secteur », estime Khalid Ed-Denguir. « Le ministre ne se rend pas compte de l’impact de son plan sur les travailleurs. Dans son plan, il veut donner des droits aux chauffeurs. Et nous, patrons, on devient des voyous ? Ce plan est fait pour Uber. Il vise à faire des chauffeurs des indépendants et à libéraliser le secteur. »

