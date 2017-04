Rassemblement de taximen vendredi devant le Parlement bruxellois

Des chauffeurs de taxi se rassembleront vendredi à partir de 13h30, rue du Lombard, devant le Parlement bruxellois, alors que des députés interpelleront le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet sur le nouveau plan Taxi, a annoncé jeudi Khalid Ed-Denguir, président de la Fédération Belge des Taxis (FeBeT).

Cette mobilisation n’est pas organisée à l’appel du front commun des taxis bruxellois, qui regroupent syndicats, plates-formes et représentants des différents types de travailleurs du secteur. Ce dernier souhaitait privilégier la négociation. Le front commun réfléchit encore à soutenir officiellement cette action.

La FeBeT a cependant déjà décidé d’accorder son soutien à cette mobilisation, comme l’explique son président Khalid Ed-Denguir : « A mon avis, il y aura au moins quelques centaines de voitures, car on ne sait plus calmer les gens. Ils sont démoralisés et ils ne veulent plus rester à attendre. On les a fait patienter pendant deux ans en leur disant que le plan Taxi présenté en 2015 était acceptable. Cette nouvelle mouture est faite sur mesure pour Uber et c’est inacceptable pour eux. Certains veulent venir avec leurs enfants pour montrer l’impact sur leurs familles. Si on ne soutient pas les chauffeurs, on risque aussi de perdre leur confiance ».

Le mot d’ordre qui circule entre les chauffeurs de taxi est de faire un rassemblement dans le calme. L’objectif est de conscientiser les parlementaires et l’opinion publique quant à l’impact d’un tel plan sur leurs conditions de travail.

