Le rappeur français Scridge rameute la foule devant la Bourse à Bruxelles

Des dizaines de jeunes ont pris d’assaut la place de la Bourse et ses alentours, ce vendredi après-midi, pour saluer le rappeur français Scridge, présent à Bruxelles pour tourner un nouveau clip.

Le rappeur avait donné rendez-vous à ses fans sur son compte Instagram, proposant à ceux-ci de le rejoindre à 14h30 sur la place de la Bourse, à Bruxelles, pour tourner son nouveau clip.

https://www.instagram.com/p/BajwudvDTHh/

Et on peut dire qu’ils ont répondu à l’appel : près de 300 personnes ont été signalées dans le quartier pour saluer la venue du musicien, qui compte plus de 130.000 followers sur Instagram.

Een Heel Erg Beroemd Persoon arriveerde en de Brusselse jeugd gaat compleet over de rooie en ik krijg er geen verstaanbaar woord uit. pic.twitter.com/lsJbe1yhlA — matthias somers (@matthias_somers) November 3, 2017

Le résultat n’est toutefois pas encore annoncé par le rappeur français, qui a en tout cas réussi à faire le buzz autour de son arrivée dans la capitale belge !

Photo : Twitter/@matthias_somers